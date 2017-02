Kandinsky e l’astrattismo nei “Percorsi d’arte” della coop San Martino

Varie

Il Circolo Culturale Alleanza Cooperativa San Martino Ferno torna a proporre i “Percorsi d’arte”, un ciclo d’incontri molto apprezzato.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 17/02 alle ore 21:00 a Ferno in via Mazzini,16: il tema trattato sarà

Kandinsky e l’astrattismo.

«Giampaolo Livetti, come sempre, ci accompagnerà alla lettura delle opere dell’autore in un percorso storico artistico. Siete tutti invitati a partecipare».

L’ingresso è gratuito. Il successivo appuntamento – a marzo – sarà dedicato alla “pittura murale contemporanea”: qui tutto il programma.