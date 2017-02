Killer Bees, Bianchi saluta con una vittoria

Hockey su Ghiaccio

I Varese Killer Bees battono sul ghiaccio amico il Blenio con il punteggio di 8-5 in una gara ormai ininfluente per la classifica dei gialloazzurri, resa però speciale da Tommaso Bianchi, storico portiere della squadra arrivato alla sua ultima partita.

Bianchi è stato celebrato all’inizio del match, con il portiere avversario Sascha Piccoli che si è presentato sul ghiaccio con un regalo per il collega e che ha voluto fotografarsi con lui.

A proposito di regali, i compagni di squadra non sono stati da meno chiudendo la gara con un successo: i Killer Bees hanno chiuso il primo periodo in tranquillità con una rete di vantaggio marcata da Devito e hanno allungato nella ripresa mettendo a segno ben cinque reti, anche se il Blenio si era portato momentaneamente in avanti sul 2-1. Sotto 6-3, i ticinesi hanno provato a riaprire l’incontro tornando a -1, ma negli ultimi 5′ di gioco Procopio e Devito hanno chiuso i conti di una partita piacevole e ricca di marcature.

Buona la prestazione degli attaccanti, con Franchini e Devito definitivamente in cima alla classifica marcatori del campionato, mentre la difesa ha accusato di più, a causa di qualche distrazione dovuta forse a un ritmo lento di gioco. E anche sotto il profilo delle penalità gli uomini di Cacciatore avrebbero potuto evitare qualche inferiorità numerica.

Ora le Api metteranno testa e cuore all’incontro di Coppa Ticino in programma probabilmente tra il 10 e l’11 di marzo. Per prepararsi al meglio la società sta cercando una squadra per effettuare un’amichevole di allenamento.