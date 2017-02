La 1^ C della Fermi di Comerio vince il premio Scrittori di classe

Piccoli fumettisti e sceneggiatori crescono. Sono i ragazzi della classe 1^ C della scuola secondaria di I grado E. Fermi di Comerio.

Galleria fotografica La 1^ C della Fermi di Comerio vince il premio Scrittori di classe 4 di 13

Sono stati premiati nel salone polivalente del Comune come classe vincitrice del concorso “Scrittori di Classe – Storie a Fumetti”: il concorso, rivolto a tutte le scuole italiane, quest’anno ha avuto come tema principale quello della sana alimentazione, che i ragazzi hanno dovuto trattare dopo aver scelto uno degli otto incipit proposti, aventi tutti come protagonisti i personaggi Disney.

Le otto storie vincitrici sono state poi votate e selezionate tra oltre 6.000 elaborati inviati dalle scuole partecipanti. L’evento di oggi a cura di Conad e di Disney, è stato finalizzato a premiare la storia elaborata dalla classe 1^C dal titolo “Pippo e il carburante dello sportivo”: durante l’incontro i disegnatori e gli sceneggiatori Disney hanno mostrato ai ragazzi i tratti vincenti del loro racconto e attraverso un divertente e giocoso scambio di opinioni hanno spiegato alla classe come il loro racconto si è trasformato in una storia a fumetti vera e propria, inserita all’interno dei “libri a fumetti” collezionabili nei punti vendita Conad dal 20 marzo 2017.

Nel corso dell’evento, inoltre, i ragazzi sono stati omaggiati con un disegno autografato da un disegnatore Disney presente all’incontro, nonché con l’attestato di partecipazione al concorso Scrittori di Classe. Alla premiazione erano presenti anche un socio Conad che ha portato una merenda a base di frutta per tutti i ragazzi presenti, una dietista rappresentante dell’Andid, i rappresentanti della segreteria Insieme per la scuola, il dirigente scolastico Claudia Brocchetta, la professoressa Marilena Codespoti che ha seguito i ragazzi di 1^C nel progetto, a cui hanno partecipato tutte le classi prime con altri incipit. La scuola di Comerio partecipa al concorso da qualche anno e la responsabile del progetto è la prof.ssa Lia Pomini.