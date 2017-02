La banda della Uno Bianca in scena al Santuccio

Mario Calabresi al Teatro Santuccio per Aspettando Glical2015

Speakeasy Varese, il progetto di Karakorum Teatro con la direzione artistica di Stefano Beghi e con il sostegno di Eolo e della Fondazione del Varesotto, arriva al sesto appuntamento della stagione, ancora una volta una forte tematica civile. In scena il 4 marzo al teatro Santuccio “Le buone maniere” prodotto da Alchemico Tre per riflettere su un capitolo della cronaca nera italiana che ha lasciato un segno nella memoria di tutti.

A distanza di 30 anni dal primo colpo della Banda della Uno bianca al casello autostradale di Pesaro (19 giugno 1987), il romagnolo Michele di Giacomo, affidandosi al testo di Michele Di Vito e alla consulenza drammaturgica di Magdalena Barile, ne ripercorre le tappe attraverso solo

uno dei suoi protagonisti: Fabio Savi.

Uno degli assassini più feroci della storia italiana, che per anni, con i fratelli Alberto e Roberto, entrambi poliziotti, mise a segno decine di rapine, uccise 24 persone e ne ferì un centinaio, incarnando fino all’arresto un incubo per chiunque vivesse in Emilia-Romagna. In un serrato monologo Di Giacomo tenta di indagare nell’animo umano per far luce su quell’istinto animale che ci porta a compiere azioni scellerate. ripercorrendo la storia dell’assassino nella sua cella da ergastolano. E’ il ritratto di un uomo comune, senza alcuna caratteristica da eroe che si è macchiato di tanti orribili delitti per un’avidità di denaro che ne ha cancellato qualunque scrupolo morale: emerge la figura di un uomo senza alcun ideale, nessuna organizzazione criminale a proteggerlo, nessun legame con la falange armata, la camorra, i servizi deviati: animato solo da scopi di lucro, razzismo e un rambismo arrogante. Perché nessuno scenario misterioso sembra nascondersi dietro questa vicenda: solo la banalità del male…

La serata è patrocinata da Libera Varese che ci aiuterà a mettere un’importante attenzione sui temi della criminalità anche nel nostro territorio.

Dalle 17.00 infatti, presso i locali del Globe Cafè (Varese, via sacco 4) l’approfondimento curato da Edizioni Deste e moderato da Massimiliano Comparin al centro della riflessione la cronaca nera che ha tristemente reso famoso il nostro territorio. Grazie alla partecipazione di Gianni

Spartà e Silvestro Pascarella la cronaca, il silenzio, legalità e giustizia al centro della chiacchierata in preparazione della serata.

Dalle 19:30 si apre il Teatro Santuccio per l’aperitivo curato dal progetto Edubar della Cooperativa Sociale L’Aquilone e alle 20:15 come sempre spazio alla musica indipendente con il live del cantautore milanese Enzo Beccia.

Alle 21.00 Le buone maniere – Testo di Michele Di Vito, Regia di Michele di Giacomo, Consulenza drammaturgica Magdalena Barile Scene e costumi Roberta Cocchi e Riccardo Canali Suono Fulvio Vanacore.

Durante tutta la serata sarà esposta in teatro a cura del collettivo Va’rese – microvalorizzazione del quotidiano, la mostra fotografica di Marco Zanini Mapping Mafia in collaborazione con Libera Varese che racconta con le immagini la presenza della mafia nella città.

Ingresso alla serata: 10/8 Euro (ridotto per studenti, attori professionisti e per chi verrà in teatro in bicicletta)

Aperitivo 5 Euro (con uno sconto se non sprechi e porti il tuo bicchiere da casa!)

Info e prenotazioni http://www.karakorumteatro.it/sv6-le-buone-maniere

Fb: www.facebook.com/speakeasyteatrodicontrabbando – www.facebook.com/KarakorumTeatro