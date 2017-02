La BPM Sport Management attende il Genova Quinto

mastini busto arsizio

Il tour de force della BPM Sport Management di questa settimana terminerà domani con la 17ª di A1. Dopo la convincente vittoria contro la Roma Vis Nova di mercoledì e il bellissimo evento in Banco BPM di ieri, i Mastini domani affronteranno il fanalino di coda Genova Quinto. Il fischio d’inizio alle Piscine Manara di Busto Arsizio sarà alle ore 18. Arbitri dell’incontro saranno i signori Riccardo D’Antoni e Stefano Ricciotti.

“Non dobbiamo dare per scontata la vittoria – ha dichiarato Gu Baldineti – Certo non ci nascondiamo, siamo i favoriti. Però il Quinto va affrontato come tutte le partite disputate fino ad oggi, ovvero con la massima concentrazione. Fondamentale sarà l’approccio”. Dunque una sfida da non prendere sotto gamba quella contro la squadra ligure, anche considerando, come ribadito da Baldineti, “che le trasferte di Roma e soprattutto di Oradea sono state molto dispendiose in termini di energie perché troppo lunghe e con spostamenti non agevoli”.

Alla vigilia ha parlato anche Giacomo Bini, che ha voluto sottolineare la forza dell’attacco, in grado di segnare 96 reti nelle ultime sei partite: “L’arrivo in questa stagione di attaccanti come Gallo e Luongo, oltre ovviamente a Petkovic (capocannoniere ad oggi con 45 gol, ndr), spiega la grande vena realizzativa della squadra. Rappresenta il nostro punto di forza. Sicuramente dobbiamo migliorare la difesa, visto che in alcune circostanze prendiamo qualche gol di troppo”. Domani arriva il Quinto: “Dobbiamo continuare a fare bene. Sarà importante disputare una buona gara, soprattutto in vista del match di sabato prossimo contro il Brescia. E’ inutile nasconderci – conclude – con la squadra lombarda siamo le principali candidate a sfidare la Pro Recco in una eventuale finale”.

Serie C. Domani in acqua anche la Busto Pallanuoto Renault Paglini di coach Salonia. L’avversario di turno (5ª giornata) Gam Team. Fischio d’inizio alla Piscina PalaBlù di Travagliato (BS) alle ore 19.00.