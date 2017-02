La BPM Sport Management batte Trieste. Quinta vittoria consecutiva in Campionato

mastini busto arsizio

Non si ferma più la BPM Sport Management di coach Baldineti. Nella sfida valida per la 15ª giornata di A1, i Mastini hanno battuto, in trasferta, la PN Trieste per 15-11 (4-3, 5-2, 3-4, 3-2), centrando così la quinta vittoria consecutiva e rafforzando la terza posizione in classifica a quota 37 punti.

In un primo tempo ricco di marcature, i Mastini la spuntano di misura. Al doppio vantaggio di Petronio (superiorità) e Vukcevic (superiorità), Razzi&Co. rimediano con Petkovic (superiorità) e Gallo. Negli ultimi tre minuti è Stefano Luongo, con una doppietta (il primo a uomo in più), a sancire il sorpasso, anche se Di Somma (superiorità) accorcia le distanze a venti secondi dalla sirena. Sono sette le reti anche nel secondo quarto e ben cinque quelle messe a segno dai Mastini che aumentano così il gap dai padroni di casa. I gol portano la firma di Jelaca (superiorità), Mirarchi, Gitto (superiorità) e una doppietta di Gallo (il secondo in superiorità), mentre per il Trieste va a segno Giorgi con una doppietta (entrambi in superiorità). Al cambio vasca sono ancora una volta sette le reti complessive. La frazione viene vinta dalla squadra di casa, in gol con Petronio, Giorgi, Rocchi e Giacomini, mentre per i Mastini le reti portano la firma di Luongo (superiorità), Valentino e Petkovic. Nell’ultimo quarto, dopo il gol iniziale di Petkovic, Trieste prova a reagire con due reti di Elez (il secondo su rigore), ma ancora Petkovic e poi Mirarchi (superiorità) chiudono il match.

“Sono contento della vittoria – ha dichiarato Gu Baldineti – anche se avremmo dovuto chiudere prima la partita e impedire ai nostri avversari di rientrare in gara sul 9-4. Sicuramente un aspetto da migliorare è quello della difesa a uomo in meno. In settimana avrò modo di rivedere il match insieme ai ragazzi e analizzare gli aspetti da correggere”.

Archiviata la 15ª di A1, per la BPM Sport Management è il momento di pensare all’Euro Cup. Sabato prossimo, infatti, i Mastini saranno impegnati in Romania per il ritorno della semifinale di Euro Cup contro l’Oradea (ore 19) e saranno chiamati a difendere il 12-10 ottenuto alle Piscine Manara. Per preparare al meglio la sfida europea, il sette di Baldineti sosterrà da domani a martedì prossimo un common training a Zagabria insieme al Mladost. “Saranno tre allenamenti molto importanti – continua Baldineti – che ci permetteranno di arrivare pronti alla sfida di Euro Cup. Sono molto fiducioso per quanto riguarda la partita contro l’Oradea”.