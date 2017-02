La Bustese passa al “Mari” e inguaia il Legnano

legnano calcio

Il recupero del Girone A di Serie D, valido per quinta giornata di ritorno, ha visto la Bustese vincere il derby e scontro salvezza in casa del Legnano per 1-0.

A decidere la gara è stata la rete di Pllumbaj al 23’ del primo tempo, servito da un assist al bacio di Panzetta.

La squadra di mister Fabrizio Salvigni ha provato la reazione, ma non è riuscita a trovare la via della rete.

Per la Bustese un risultato fondamentale per la corsa salvezza. Salendo a quota 19, i granata hanno ora 5 punti di vantaggio sul Legnano ultimo in classifica, un bel margine di vantaggio da gestire in questo girone di ritorno.

TABELLINO:

Legnano-Bustese 0-1 (0-1)

Marcatore: 23’ pt Pllumbaj

Legnano: Houehou, Paroni, Rovrena, Cochis, Testini, Mele, Pelucchi (Giussani), Bolis (Laraia), Ianni Felipe, Provasio, Magistrelli (Adici). A disposizione: Di Graci, Perucca, Marcolini, Hazah, Balconi, Tomei. All. Salvigni.

Bustese: Frigione, Arcuri, Bisceglia, Parini, Alushaj, Putignano, Nodari, Mavilla, Grandi (Papasodaro), Panzetta, Pllumbaj (Panigada). A disposizione: Ghilardi, Rorato, Rosana, Venturelli, Mapelli, Rondanini, Pariani. All. Broccanello

Note: spettatori 400, ammoniti Giussani e Cochis (L), Mavilla (B), angoli 6 a 0 per il Legnano.

CLASSIFICA: Cuneo, Varese 43; Caronnese 42; Chieri 41; Borgosesia, Pro Sesto 38; Inveruno 36; Casale 31; Gozzano 30; Bra, Folgore Caratese 28; OltrepoVoghera 22; Varesina 21; Verbania, Pinerolo, Pro Settimo 20; Bustese 29; Legnano 14.