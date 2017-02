La Busto Pallanuoto stravince contro la RN Legnano

Foto varie

Il sette di coach Salonia parte un po’ in sordina subendo gli unici due goal della partita per alcuni errori, ma mette comunque al sicuro il risultato chiudendo la prima frazione a +2; è nel secondo tempo che i Mastini biancorossi esplodono, facendo registrare ben 5 goal a 0. Al cambio vasca per la Busto Pallanuoto continua ancora tutto in discesa, con 3 goal a 0 e l’ultima frazione è un risultato fotocopia del terzo tempo, il finale di una partita giocata praticamente tutta a favore dei Mastini biancorossi.

Soddisfatto coach Salonia al termine del match: “I ragazzi hanno disputato un’ottima partita, sempre guidata da noi e contro una squadra, la RN Legnano, che aveva vinto la sua precedente partita, per questo eravamo pronti a combattere. Invece è andato sempre tutto liscio, senza particolari problemi, riuscendo a ruotare tutti i giocatori, ognuno dei quali ha dimostrato di poter dare il proprio contributo alla vittoria del match. Si è confermato ancora determinante Sartorello. Anche Saporoso, se pur per poco tempo, ha dimostrato di far bene Sottolineo che sono contento di tutti, perché oggi hanno dimostrato che il lavoro che stanno facendo, che ha bisogno comunque sempre di ulteriori migliorie, sta portando i primi buoni frutti. Ora ci prepariamo per un’altra sfida impegnativa quella con la SD Metanopoli”.

Prossimo appuntamento sabato 11 febbraio con la sfida tra la SD Metanopoli e la Busto Pallanuoto al Centro Saini di Milano (fischio d’inizio ore 20.15).

Busto Pallanuoto Renault Paglini: Paleari, Ciarini, Grillo (1), Origgi (2), Aspesi, Osigliani (2), Colombo (1), Grampa, Saporoso (1), Gennari (1), Genoni (3), Sartorello (4), Poto.

Mister: F. Salonia

RN Legnano: Di Lorenzo, Toma, Negri T. (1), Alessandroni, Sciocco, Gliffanti, Aliberti, Pozzoni, Bianchi, Terrano, Rossi (1), Pinciroli, Negri G.

Mister: S. Goico

Parziali: 1° Tempo: 4-2/ 2° Tempo: 5-0 / 3° Tempo 3-0 / 4° Tempo 3-0 / Finale: 15-2