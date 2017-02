La Caronnese vuol tornare alla vittoria

Le foto della Caronnese

Settima giornata di ritorno per il campionato di Serie D e nel girone A ci saranno sfide importanti. Appuntamento per domenica 19 febbraio (ore 14.30), mentre sabato 18 (ore 14.30) il Chieri anticiperà contro il Verbania.

CARONNESE – OLTREPOVOGHERA: La Caronnese proverà a tornare al successo dopo quattro gare senza gioie alla banda di mister Gaburro ha bisogno dei tre punti. Ci saranno assenze importanti nelle file rossoblu: non saranno della gara per squalifica il difensore Sgarbi, il centrocampista Moleri e capitan Corno. Di fronte ci sarà un OltrepoVoghera in cerca di punti salvezza e ferito dal 6-1 subito a Inveruno.

VARESINA – BUSTESE: Sfida salvezza per la Varesina che è ancora senza vittorie dallo scorso 11 novembre. Le Fenici stanno passando un momento difficile, tra infortuni e risultati che non arrivano e l’ultimo 4-0 in casa del Chieri ha fatto male. Domenica però non ci sarà spazio per errori contro una Bustese in crescita e desiderosa di abbellire la propria posizione di classifica.

LEGNANO – CUNEO: Prima al “Mari” per il presidente Gigi Cappelletti. Di fronte ai lilla, privi in panchina di mister Fabrizio Salvigni, squalificato, ci sarà il Cuneo primo in classifica e in piena lotta per la promozione. Il Legnano ha però bisogno come l’aria di fare risultato e proverà a vender cara la pelle.

SERIE D – GIRONE A – 7a GIORNATA – Sabato 18 febbraio (ore 14.30): Chieri – Verbania. Domenica 19 febbraio (ore 14.30): Bra – Gozzano; Caronnese – OltrepoVoghera; Casale – Borgosesia; Legnano – Cuneo; Pinerolo – Varese; Pro Sesto – Folgore Caratese; Pro Settimo – Inveruno; Varesina – Bustese.

CLASSIFICA: Chieri, Cuneo, Varese 44; Caronnese 43; Inveruno, Borgosesia 39; Pro Sesto 38; Gozzano 33; Casale 32; Folgore Caratese 31; Bra 29; Verbania 23; OltrepoVoghera 22; Pinerolo, Varesina 21; Bustese, Pro Settimo 20; Legnano 14.