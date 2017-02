“La carta di Chicchi”, per leggere e giocare

Foto varie

Prosegue a Porto Ceresio la rassegna “Giovani scrittori e lettori”.

Il terzo appuntamento è in programma sabato 11 febbraio alle 17. Nella sala mostre di piazzale Luraschi verrà presentato il libro “La carta di Chicchi” di Adelaide Dell’Angelo con illustrazioni di Anna Marabelli.

Oltre alla presentazione ci saranno un laboratorio per i genitori, dedicato alla lettura, e uno per i bambini per imparare a giocare con la carta.

L’incontro è particolarmente indicato per i bambini dai tre ai sette anni e i loro genitori.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli che opera presso l’Ospedale Del Ponte di Varese per l’assistenza dei piccoli pazienti affetti da patologie oncologiche.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Porto Ceresio con la Biblioteca comunale e l’associazione Condividiamo.