La Cedratese “inaugura” le nuove tribune

Cedrate generica Gallarate

Una vittoria (Giovanissimi 2003) e un pareggio (Giovanissimi 2002) domenica per le due squadre della Cedratese che partecipano ai campionati regionali. Ottimi risultati davanti agli spalti gremiti dell’impianto sportivo di Cedrate.

Sì, proprio così: per la prima volta chi ha assistito alle partire non l’ha fatto in piedi, “aggrappato” alle reti intorno al campo, ma comodamente seduto sui seggiolini bianchi e blu della nuovissima tribuna, inaugurata proprio ieri da Andrea Cassani, nella doppia veste di sindaco e di assessore allo sport.

Un’opera attesa da anni, realizzata grazie al bilancio partecipato, edizione 2016 tenutasi tra inverno e primavera. Cedrate era stato uno dei quartieri che maggiormente si sono mobilitati, con gruppi diversi – dalle scuole allo sport – che si sono attivati per sostenere i progetti per il quartieri.

Un piccolo grande sogno per i dirigenti della società guidata dal presidente Giulio Garavaglia, ormai diventata un punto di riferimento importante per il calcio cittadino. I risultati ottenuti sul campo e i progetti “fuori dal rettangolo di gioco” sono sotto gli occhi di tutti. Una crescita costante quella degli ultimi anni, che proseguirà anche con il coinvolgimento di un’altra società storica dei Due Galli: il Sant’Alessandro. Sì perché è in fase avanzata la fusione delle due realtà, con la quale aumenterà il numero di iscritti alla scuola calcio e la disponibilità di più strutture, soprattutto per li allenamenti.