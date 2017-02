La Cgil chiede una data certa per il referendum

Questa mattina, 27 febbraio, la Cgil di Varese ha organizzato un presidio davanti alla prefettura per sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza di avere una data certa per il referendum “Libera il lavoro con due sì. Tutta un’altra Italia”, con cui si chiede l’abrogazione dei voucher (lavoro occasionale o buoni lavoro) e delle norme che limitano la responsabilità sociale negli appalti.

Una delegazione della segreteria della Cgil varesina ha chiesto al prefetto di fare da tramite per mandare un messaggio al Governo affinché fissi una data certa per il referendum. La Camera del Lavoro di Varese ha annunciato a breve un porta a porta, in ogni condominio e in ogni quartiere, per informare le persone sui quesiti referendari.