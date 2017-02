La città della memoria di Youngju Oh allo Spazio Cesare da Sesto

pittori, quadri, dipinti, sculture

Lo Spazio Cesare da Sesto presenta dal 26 febbraio al 19 marzo Urban Escape, un’installazione dell’artista, architetto e designer coreana Youngju Oh che, attraverso la produzione di 80 elementi modulari d’argilla unitamente a un video, dà forma ad una città della memoria o meglio sarebbe dire delle memorie da ritrovare, poiché un ricordo, una memoria restano dentro di noi, ma spesso sono scomode da recuperare e ripristinare … e allora le lasciamo andare.

«Urban Escape è un progetto di memoria; la città è il nostro corpo, è la nostra dimora. Senza ricordi non è mai esistita – spiega Matteo Rancan – Le città, i muri delle città, i mattoni delle città, come una spugna sono imbevuti di memorie. Dentro i muri rimangono le tracce dei ricordi…ma il tempo lavora contro, e li fa dimenticare. Sono memorie corrispondenti a volti, a tradizioni, a relazioni, a luoghi che Youngju cerca di risvegliare da un passato in cui sono stati relegati, da un oblio in cui non dovevano essere depositati. È un’operazione dolorosa, tuttavia necessaria, quella di Youngju, volta a propugnare un messaggio forte, di denuncia e di accusa; non dimentichiamo mai le diseguaglianze, le sofferenze, i massacri che abbiamo generato!».

L’inaugurazione è in programma domenica 26 febbraio alle ore 16.30.

Youngju Oh è nata a Gwangju in Corea del Sud. Si è laureata in Architettura Paesaggistica in Corea del Sud; si specializza in Industrial Design all’SPD di Milano; ottiene il Master in Design & Management al Politecnico di Milano. Dal 2002 ha un proprio studio a Milano: un luogo interattivo d’incontri e di lavoro. Realizza progetti di ristrutturazione di appartamenti in edifici storici, ristrutturazioni di edifici industriali e appartamenti privati, e porta avanti progetti di industrial design nel campo dell’arredamento e dell’illuminazione. Interviene in suggestive installazioni in cui la linearità e la metafora giocano un ruolo importante, rivolto più alla conoscenza che all’inventiva. L’Arte, per Youngju Oh, è un ampliamento creativo dell’essere, in cui l’opera è progetto esistenziale, una specie di “Architettura Totale”, la sua architettura, principio fondamentale che percorre le sue molteplici attività culturali, in cui il privato e il pubblico, i materiali e i colori, le forme e le simbologie riflettono un’armonia e un equilibrio del suo pensiero forte. Ha partecipato a eventi interdisciplinari (Anyang Public Art Project del 2005, Biennale di Venezia 53 °, finalista nel Celeste Prize 2009, 3 ° e 4 ° Free Internatoi nal University Forum), mettendo in evidenza la necessità di un rapporto costante tra archetipi e dei nuovi linguaggi. Membro del network di designer Takeaway, Ceo dell’ IODAS (Institute Of Design And Sustainability), co-fondatore del network di Design Creativo OPDIPO (Opificio di Disegno Industriale Potenziale). Youngju Oh è docente presso la Kaywon Universty of Art & Design in Seoul – Corea del Sud. Vive e lavora a Milano dal 1993.

Spazio Cesare da Sesto

P.zza Mazzini, Sesto Calende (VA)

dal 26 febbraio al 19 marzo 2016

domenica 19 marzo ore 17.00: finissage – presentazione catalogo e video

orari di apertura: sabato e domenica 10.30-12.30 e 17.00-19.00. Altri giorni su appuntamento t. 0331-928160