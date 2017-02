La comunità piange i suoi cari

“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria, puntati nei nostri pieni di lacrime” (S. Agostino)

Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Il Soccorso Alpino Lombardo ha salutato Giovanni Ambrosetti, alpinista esperto, professionista impeccabile e grande istruttore che veglierà dal Cielo sulle montagne che da sempre ha tanto amato.

La Società Ciclistica Carnaghese ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Mauro Macchi, ex Presidente, ricordato per il suo grande impegno, il suo sorriso e la sau grande passione per la bici.

Il Gruppo Alpini di Busto piange la scomparsa del suo vice-capogruppo, Roberto Toia, benvoluto da tutti, persona gentile, buona e disponibile.

Ricordi di affetto anche per Clara Bergonzoni, Renza Campesan, Salvatore Baglio, Vittoria De Rosa De Maio, Silvano Sola, Maria Grazia Buzzi, Sabato Piantedosi, Natalina Bergamo, Isabella Bernasconi, Elisa Curioni, Giuseppia Pacileo, Abele Rubin, Giuseppina Tadeo, Cosimo Pecoraro, Maria Luigia Carlomagno, Maria Solagna, Alcesti Nembroni, Giovanni Ambrosetti, Velia Stoppani, Alessandro Marsegan.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.