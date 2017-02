La Coop regala trenta copie del libro “La nascita della Repubblica e la sua Costituzione”

Foto varie

Tutto è nato dalla richiesta di alcuni alunni di una terza della scuola media di Luino al professore di storia: “Vogliamo saperne di più sulla Costituzione”.

La richiesta è arrivata dopo tutto il gran discutere che si è fatto nella società e nelle famiglie in vista del Referendum del 4 dicembre.

Il professore, ricordandosi che la Coop di Luino vendeva un libretto con il testo integrale della Costituzione italiano dal costo molto modesto, prima di Natale, ne ha ordinate alla direzione trenta copie per la sua classe. Copie da utilizzare in classe e che sarebbero poi rimaste alla biblioteca della scuola.

Il supermercato Coop non aveva in sede le trenta copie, ma l’ex maestro Carlo Fenari, dirigente dei Soci – Coop di Luino, si è reso disponibile a procurarle.

Dopo le vacanze di Natale, Carlo Fenari comunicava al docente delle medie luinesi che le copie erano arrivate e che potevano essere ritirate.

Al ritiro, la sorpresa. Non c’era da pagare niente perché la Direzione Coop di Luino regalava alla scuola le copie del Libretto.

Per la precisione, il libro è stato stampato in occasione del 150° Anniversario de l’Unità d’Italia. Il suo titolo è: La nascita della Repubblica e della sua Costituzione .

Il libretto riporta il testo integrale della Costituzione e molte immagini della campagna elettorale (vedi foto), delle votazioni e della festa del 2 giugno 1946, il giorno della Repubblica. Ha curato la pubblicazione Gianmaria Ajani, ed è stato stampato nel 2011 presso l’Istituto Geografico De Agostini – Novara per la casa editrice UTET di Torino.

«La nostra scuola ha ringraziato formalmente la Direzione della Coop Luino del significativo dono, nel contempo si vuol sentitamente ringraziare l’ex maestro della scuola elementare di Luino per l’interessamento e per quanto fa per la sua ex scuola e per la scuola media di Luino e per altre del territorio – ha spiegato Giuvanni Petrotta, professore e consigliere comunale – . Ci riferiamo all’organizzazione dei corsi di Educazione al consumo consapevole che coinvolgono centinaia di alunni delle elementari e delle medie, e all’aiuto dato per raccolta dei punti del Progetto “Coop per la scuola”, che tanto, veramente tanto lo impegnano».

«Segnaliamo – conclude Petrotta – che il maestro Carlo Fenari, “maestro” di centinaia di alunni luinesi, proveniente da Mantova, è stato sino alcuni anni fa un protagonista della vita culturale, sociale, cooperativa e politica di Luino, ricoprendo per diversi anni la carica di Consigliere e di Assessore al Comune di Luino.

Grazie maestro Carlo».