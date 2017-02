La domenica delle monetine

Foto varie

Manca solo una settimana all’evento organizzato da Gennaro Gesuito, un cittadino di Arcisate che nei giorni scorsi ha lanciato la proposta di donare tutte le monetine “rosse” che normalmente finiscono dimenticate in fondo alle borse o nei cassetti e di metterle tutte insieme per costituire un fondo di aiuto per i bambini della scuola materna in difficoltà.

Le monetine possono essere consegnate al Caffè Farinola via Matteotti 91, ad Arcisate, ma sarebbe meglio portarle domenica 12 febbraio in piazza del Podestà, presso il Caffè Biffi, a Varese, nel corso che sarà promosso dagli organizzatori dell’iniziativa.

«Quelle che molti definiscono “inutili, antipatiche” monetine da 1-2-5 centesimi singolarmente non hanno (quasi) valore ma che raccolte in grande quantità possono avere un certo valore, soprattutto per chi in questo brutto periodo economico, si trova in grave difficoltà – spiega Gennaro Gesuito – Guardate nelle vostre tasche, nei vostri cassetti, e rendetevi conto di quanto denaro rimane inutilizzato».

Tutto il denaro raccolto sarà consegnato agli asili nido per contribuire all’acquisto di buoni pasto per i bimbi per le famiglie in stato di disagio economico.