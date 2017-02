La festa nazionale del gatto si celebra ad Olgiate

Bellissimo il gattone fotografato da Ferdinando Casoli.

È stato un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” a stabilire il giorno da dedicare a questi animali, ovvero il 17 febbraio, e a Olgiate Olona l’ufficio tutela animali ha deciso di organizzare un appuntamento dedicato a questo animale. I gatti ad Olgiate sono molto importanti, prova ne è la colonia felina del cimitero, amata e curata da un’associazione che se ne occupa.

«Con questa festa – scrivono dall’ufficio tutela animali – si è voluto così ripristinare una tradizione molto antica. Ad esempio, in Egitto, si adorava la dea Bastet, divinità dal corpo umano e dalla testa di gatta, associata alla gioia, alla musica, alla sensualità e alla danza. Tra i Celti si svolgevano cerimonie sacre, alle quali partecipavano i gatti considerati tramite tra cielo e terra. Inoltre nei culti precolombiani, in onore del mese PAX, associato al Felino sacro, si tenevano spettacolari feste».

Anche ai nostri giorni ci sono paesi che ricordano gli amici a quattro zampe: in India, ogni sei mesi, si festeggia, come simbolo dell’amore e della maternità, la dea Sashti che cavalca un gatto bianco. Nel tempio di Nikko, in Giappone, il celebre Gatto Dormiente riceve tuttora offerte da turisti e fedeli.

Quest’anno l’ufficio tutela animali in occasione della ricorrenza, ha organizzato un aperigatto, un aperitivo di beneficenza, presso il Ristorante For Good di Olgiate Olona, al costo di euro 10,00. Parte del ricavato verrà utilizzata per acquistare cibo e medicinali per i gatti delle colonie feline di Olgiate Olona. Tutti gli amici gattofili, sono invitati a questo momento.