La gaffe dell’assessore Rogora: “Rimandiamoli al loro paese”. Ma sono italiani

max rogora

Ha affidato a Facebook quello che lui stesso definisce «un commento un po’ di pancia». E’ Max Rogora, assessore alla sicurezza del comune di Busto Arsizio, che dopo la notizia della condanna di quattro minori accolti in una comunità che hanno molestato una loro educatrice ha commentato così:

Tutto ripreso da telecamere…eppure si è dovuto aspettare un’anno per condannare questi BASTARDI…castrateli e rimandateli al loro paese senza uccello……

Un post che contiene qualche errore, a partire dal fatto che “il loro paese” è l’Italia. «Ah, ho scritto quel commento mentre stavo tornando in bus da una giornata di sci e non mi sono informato molto, ma se sono italiani propongo di dar loro una pena aggiuntiva», dice ora. Un post che difende «perchè anche se uno è un minore certe cose non le deve fare, hanno rovinato la vita di quella ragazza». Toni accesi da un assessore che non è nuovo a questi exploit, ma dei quali Rogora non si pente: «Io ragiono ad istinto, mi dà fastidio tutto questo. Noi assessori siamo preposti anche ad essere disgustati e a dire cose come questa».

E anche se durante una conversazione telefonica Rogora ha provato a spiegare che il suo post di poche righe voleva in realtà approfondire i pericoli della società di oggi, della lunghezza della giustizia, dei rischi che corrono le donne e anche dei progetti che ha in campo l’amministrazione in questo settore, in un nuovo post su Facebook l’assessore leghista torna sui suoi passi e scrive ironicamente: