La giocomerenda entra nel Carnevale: appuntamento al Museo del tessile

È stato un pomeriggio all’insegna del divertimento in famiglia quello di domenica 12 febbraio a Palazzo Cicogna. Le sale delle Civiche Raccolte d’Arte si sono riempite di piccoli visitatori curiosi che hanno sfidato amici e genitori in tanti giochi diversi alla scoperta delle opere della collezione museale.

Dopo una breve presentazione, l’album Gioc-arte è stato distribuito a tutti i presenti che, armati di matite, colori, tempere e pennelli, si sono trasformati con entusiasmo in appassionati “esploratori d’arte”, pronti ad affrontare le sfide e risolvere gli enigmi suggeriti dal libretto.

Questa volta, infatti, gli operatori museali si sono limitati a spiegare le regole del gioco e a guidare solo inizialmente i gruppi, per poi lasciare libero spazio di azione alla curiosità e alla fantasia dei bambini che, con Gioc-arte sottobraccio, si sono man mano orientati nelle sale del museo, prendendo confidenza con alcune delle opere esposte e condividendo scoperte e giochi con i loro compagni e con gli adulti che li accompagnavano.

A mettersi letteralmente in gioco, infatti, non sono stati solo i bambini, ma anche gli adulti presenti che, sbirciando tra le pagine di “Gioc-arte” e aiutando i piccoli esploratori, sono stati co-protagonisti di un’esperienza di confronto e di interazione che li ha resi preziosi aiutanti e compagni di viaggio.

Ognuno ha seguito un suo percorso, ma sicuramente un traguardo è stato raggiunto da tutti: quello della partecipazione e della condivisione tra generazioni diverse in un contesto, come quello del museo, insolito e ricco di spunti.

Ricordiamo che, per chi non fosse stato presente all’inaugurazione di domenica, sarà comunque possibile richiedere una copia gratuita dell’album “Gioc-Arte” direttamente alla reception del museo, in orario di apertura al pubblico.

Ma non finisce qui… le sale di Palazzo Cicogna saranno ancora lo sfondo per un altro appuntamento dedicato alle famiglie. Domenica 19 febbraio, si terrà infatti la Giocomerenda: travestimenti ad arte. Entriamo nell’atmosfera del Carnevale che si avvicina e mettiamoci nei panni di uno dei personaggi che popolano il museo. Con l’aiuto di stoffe e accessori, trasformiamoci in “opere d’arte” viventi e mettiamoci in posa per una foto ricordo…da incorniciare. Al termine i bambini faranno merenda al museo.

Partecipazione gratuita. La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro giovedì 16 febbraio, scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.

Per informazioni:

Ufficio Musei- Didattica Museale e Territoriale

Tel. 0331 390 242- 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Facebook: didattica museale e territoriale città di busto arsizio