La giunta dà il via libera al bilancio di previsione

comune gallarate municipio apertura

La giunta Cassani ha votato il bilancio di previsione del triennio 2017-2018-2019. La manovra finanziaria “muove” nell’anno in corso, tra entrate e uscite, un totale di oltre 50 milioni.

Il documento di previsione finanziaria sarà presentato in consiglio comunale il prossimo 6 marzo. L’iter, dopo i successivi quindici giorni, prevede il ritorno in aula per l’approvazione definitiva. Nelle due settimane di “mezzo” spazio alla commissione Bilancio per eventuali aggiustamenti. «Siamo partiti dalla ferma volontà di non prendere in giro nessuno» è il commento del sindaco Andrea Cassani. «Le nostre previsioni sono realistiche, a differenza di quelle della passata amministrazione». E ancora: «Pur con rinunce importanti in tutti i settori, siamo riusciti a triplicare le risorse riservate ai servizi di vigilanza e sicurezza. Quasi raddoppiati anche i contributi al Distretto urbano del commercio e abbiamo anche ritoccato verso l’alto i fondi per le società sportive. Infine, mantenuti pressoché invariati i contributi per l’istruzione e la cultura».

«Oggi, con il voto favorevole al bilancio triennale, si è dato il via all’iter amministrativo più importate della giunta» commenta invece Moreno Carù, vice sindaco e assessore alla partita. «Si tratta di previsioni che devono per forza fare i conti con la dura realtà: la proposta che porteremo in aula consiliare è la migliore possibile, in base all’attuale momento economico. Carù parla genericamente di «sorprese negative dal bilancio previsionale 2016» (l’ultimo dell’amministrazione Guenzani) e richiama due minori entrate: parla del «drastico calo degli oneri di urbanizzazione», citando una serie storica molto ampia («siamo passati dai 7 milioni di euro di inizio secolo al milione e 300mila euro dell’anno scorso»). L’altro aspetto è una critica alle scelte della precedente amministrazione: «non abbiamo più la gallina dalle uova d’oro, ovvero Commerciale Gas», che Carù dice «svenduta dall’esecutivo Guenzani» (sulla scelta sempre divergenti sono state le valutazioni tra centrodestra e centrosinistra).