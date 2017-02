La giunta torna a girare per i quartieri, prossima tappa Madonna Regina

immagini di luoghi della città

Il 23 febbraio la giunta sarà a Madonna Regina, l’1 marzo sarà a Beata Giuliana e il 10 marzo si apriranno le porte del Comune per la chiacchierata libera con gli assessori e il sindaco. La giunta Antonelli ricomincia il suo tour dei quartieri per presentare i progetti che intende attuare nei diversi rioni.

L’appuntamento a Madonna Regina servirà a presentare la riqualificazione della via per Lonate, l’arteria che dal cimitero principale si dirama verso Lonate Pozzolo e che da anni attende un intervento radicale di riammodernamento: «Entro maggio-giugno partiranno i lavori – spiega il sindaco Emanuele Antonelli – presenteremo prima il progetto ai cittadini del quartiere per renderli partecipi di come verrà trasformata quell’arteria».

L’intervento di via per Lonate Pozzolo prevede il rifacimento dei marciapiedi e l’inserimento della pista ciclabile.