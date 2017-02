La grande sfilata dei supereroi per il carnevale albizzatese

Foto di Fabio Calanca

La grande sfilata per le vie del paese in occasione del carnevale si svolgerà sabato 4 marzo. La Proloco e le associazioni del paese si sono dati appuntamento alle ore 14 in piazzale Sefro per il raduno delle maschere e dei carri per poi partire alle 14.30 per la sfilata lungo le vie del paese.

Il tema scelto quest’anno sono i supereroi e i premi speciali sono per la miglior maschera bambino e miglior maschera adulto. La premiazione è prevista all’arrivo in piazza IV Novembre intorno alle ore 16.