La Handicap Sport torna dalla Germania con il pass per la Brinkmann Cup

Una vittoria e tre sconfitte: basta questo bottino a far sorridere l’Handicap Sport Varese che a Elxleben, in Germania, ha partecipato per la prima volta a un girone di Champions Cup (l’Eurolega in carrozzina) e con il quarto posto nel proprio raggruppamento ha guadagnato l’accesso alla Brinkmann Cup, la terza competizione continentale per importanza.

La squadra di coach Pruneri, sponsorizzata per l’occasione dall’azienda veneta Siloe, ha conquistato il suo successo nella prima giornata: dopo il prevedibile KO iniziale contro i turchi del Besiktas (64-30), Varese ha infatti battuto gli israeliani dell’Ilat Ramat Gan per 67-56. I biancorossi – in blu nella circostanza – hanno mandato tre giocatori in doppia cifra (Warburton 19, Geninazzi 15, Roncari 10) e conquistato due punti fondamentali per la classifica.

Purtroppo la Siloe non si è ripetuta con i francesi del Meaux: 55-67 l’esito della gara con i transalpini che, grazie alle differenza punti (avevano perso con Ramat Gan) hanno conquistato il secondo posto nel raggruppamento. Per Varese la chiusura è stata dura, contro i padroni di casa dei Thuringia Bulls: 84-51 il finale per i tedeschi che hanno vinto il torneo, qualificandosi in Champions insieme al Besiktas.

I RISULTATI

Thuringia Bulls – Besiktas Kulubu 69-65 dts; Ilan Ramat Gan – Meaux BF 73-69 dts; Besiktas Kulubu – Siloe H.S. Varese 64-30; Meaux BF – Thuringia Bulls 57-78;

Siloe H.S. Varese-Ilan Ramat Gan 67-56; Meaux BF – Besiktas Kulubu 40-76;

Ilan Ramat Gan – Thuringia Bulls 35-95; Siloe H.S. Varese – Meaux BF 56-67;

Besiktas Kulubu – Ilan Ramat Gan 81-47; Thuringia Bulls – Siloe H.S. Varese 84-51.

LA CLASSIFICA FINALE

Thuringia Bulls 8; Besiktas Kulubu 6 –> Champions Cup

Meaux BF 2 (+ 7) –> Vergauwen Cup

Siloe H.S. VARESE 2 (0) –> Brinkmann Cup

Ilan Ramat Gan 2 (- 7).