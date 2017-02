“La meningite da pneumococco non è infettiva”

paolo grossi infettivologo ospedale circolo

« Si tratta di un batterio diffuso che si trova in molti di noi – spiega il professor Paolo Grossi , primario del reparto di malattie infettive all’ospedale di Varese - È il principale responsabile delle polmoniti o delle otiti. Può capitare che, per ragioni dovute alla propria condizione fisica, il germe diventi aggressivo e colpisca le meningi. A questo punto la situazione si aggrava: si hanno gli stessi sintomi di una meningite da meningococco con la sola differenza che non si è infettivi».

Anche per lo pneumococco è prevista la vaccinazione così come per le diverse forme di meningiti