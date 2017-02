La mostra di Robert Wilson “conquista” viale Certosa

Un grande manifesto pubblicitario per far conoscere a tutti la mostra di Robert Wilson a Villa Panza. E’ questo quello che vedranno da lunedì mattina i tanti automobilisti che vanno e vengono da Milano in auto dal momento che il FAI ha avviato una grande campagna di comunicazione della mostra.

Si tratta della prima volta in assoluto che viene fatta una campagna di comunicazione di questo tipo ed è la prima volta che il FAI di Varese utilizza degli spazi così grandi ed importanti. Perché il manifesto sarà davvero enorme.

Le dimensioni del telo sono di 18 metri di larghezza e 7 di altezza per un totale quindi di 126 metri quadri. Sarà dotato di illuminazione e installato su un tetto nella zona dell’entrata delle autostrada per Venezia, Torino e, naturalmente, Varese e Como. Rimarrà in quella posizione fino al 21 marzo.