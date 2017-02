La neve imbianca la provincia

La pioggia è diventata nevischio, e il nevischio è diventata neve.

Le segnalazioni dei lettori coprono tutta la provincia e si moltiplicano col passare delle ore. Non sono segnalati grossi disagi sulle strade.

Autostrade.it parla di “deboli nevicate senza disagi per la circolazione sulla A26 Genova Voltri -Gravellona Toce tra Masone ed Ovada. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l’Italia nevica debolmente sulla A6 Torino-Savona tra Torino ed Altare. In base al quadro meteorologico attualmente disponibile le deboli nevicate proseguiranno nel corso della giornata, attenuandosi in serata”.

La neve ha cominciato a cadere dalla prima mattina, sia nel Nord che nel Sud della provincia, con variazioni di intensità.

La nevicata dovrebbe durare solo per la giornata di oggi: già domani, sabato 11 febbraio, dovrebbe trasformarsi in pioggia e tempo brutto.

Dopo l’allerta neve di venerdì infatti, il weekend dell’11 e del 12 febbraio si annuncia grigio e con poche precipitazioni.

