La Openjobmetis ritocca il fondo: a Brindisi è disfatta

Pesantissima sconfitta esterna della Openjobmetis, battuta 80-58 a Brindisi e mai in partita nella ripresa. La contemporanea vittoria di Cremona riporta i biancorossi (si salva solo Ferrero) all’ultimo posto in classifica (foto Pall. Varese/Ciamillo). Caja ha dovuto rinunciare ad Anosike.

ENEL BRINDISI – OPENJOBMETIS VARESE 80-58 (17-18, 38-34; 59-43)

BRINDISI: Moore 23 (1-2, 6-12), Scott 15 (1-5, 3-7), Cardillo 7 (3-4, 0-1), M’Baye 11 (3-5, 1-5), Carter 8 (4-7, 0-3); Agbelese 4 (2-3), Goss 10 (0-2, 1-4), Mesicek 2 (0-2 da 3), Donzelli (0-1 da 3). Ne:, Sgobba, Colucci, Spanghero. All. Sacchetti.

VARESE: Maynor 5 (2-6, 0-4), Johnson 10 (0-4, 3-5), Eyenga 13 (3-7, 1-4), Ferrero 14 (4-8, 2-3), Pelle 10 (5-8); Avramovic 2 (1-4, 0-2), Cavaliero 4 (1-2 da 3), Kangur. Ne: Anosike, Rossi, Lo Biondo, Canavesi. All. Caja.

ARBITRI: Mattioli, Vicino, Belfiore.

NOTE. Da 2: B 13-28, V 15-37. Da 3: B 11-35, V 7-30. Tl: B 21-27, V 7-12. Rimbalzi: B 39 (10 off., Cardillo 9), V 38 (8 off., Pelle 14). Assist: B 16 (Scott 5), V 11 (Maynor 5). Perse: B 15 (M’Baye 3), V 26 (Eyenga 7). Recuperate: B 11 (Moore 3), V 4 (Cavaliero 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Kangur, Mesicek, Eyenga.