Pallacanestro Varese 2016 2017

Memorandum per chi, in questi tempi grami, continua a sostenere che a Varese farebbe bene scendere in A2 per ritrovare spinta e stimoli verso l’alto. La differenza tra la massima categoria e quella inferiore è notevole, e a dimostrarlo è proprio la Openjobmetis che nell’amichevole benefica del PalaBorsani batte nettamente la TWS Legnano, autrice fino a qui di un ottimo campionato, ed eccellente nel creare intorno alla società un movimento molto vivace. A cosa servirebbe giocare al piano di sotto, senza nessuna certezza di riprendere l’ascensore verso l’alto in tempi brevi?

Di fatto, quando la squadra di Caja ha alzato i ritmi difensivi e ha ripulito i “soliti” tentennamenti d’attacco, il match si è spezzato a favore degli ospiti che hanno poi concluso sul 60-85 e sollevato la BCC Cup messa in palio per l’occasione. La serata, oltre all’importanza benefica – ne parliamo sotto – ha ovviamente risvolti sportivi per la Openjobmetis. Il riscontro migliore, al di là del risultato finale che conta il giusto, è la presenza in campo di tutti gli uomini di Caja (a parte Campani): sia Anosike, sia Bulleri – assenti a Brindisi – hanno giocato con discreto minutaggio e sono dunque arruolabili per il delicato match interno con Pistoia (lunedì 27), quando la vittoria conterà molto di più.

Mattatore della serata, senza dubbio, Dominique Johnson: 22 punti con ottime percentuali, 9 rimbalzi e pure la vittoria nella gara del tiro da 3 nella quale ha battuto Cavaliero, Raivio e Martini. Nel complesso la Openjobmetis ha fatto bene il proprio compito, predicato da Caja alla vigilia: giocare una partita vera (i giovani aggregati non sono neppure andati a referto) e provare a calarsi in quel clima agonistico che sarà fondamentale da qui alla fine. Il coach ha avuto buone risposte (più in basso le sue parole) gli occhi dei tifosi anche, sebbene all’impegno di Castellanza vada fatta la tara per via del gap atletico e tecnico con – lo ripetiamo – una TWS che resta un ottimo esempio di squadra di A2, dentro e fuori dal parquet.

PRIMO TEMPO

Un paio di magie iniziali di Raivio vengono subito suturate da tre triple di Johnson: è lui l’autore del sorpasso a metà primo periodo (10-15). Varese scappa quando anche Maynor colpisce da fuori (+8), poi l’attacco si inceppa ma sulla sirena la squadra di Caja resta avanti di 5 punti (15-20).

Due triple di Maiocco riavvicinano gli Knights che però con il secondo quintetto subiscono la forza fisica di Kangur e Anosike e tornano a correre con 5 punti di Avramovic, in campo con tre falli (23-33). Bulleri e Johnson mandano la Openjobmetis al +14 ma le solite palle perse (nell’ordine: sfera non trattenuta, passi, sfondamento) permettono alla Tws di ritornare in scia con i punti di Raivio e Maiocco. Il guizzo di Pelle su assist di Maynor vale il 30-40 della pausa lunga.

IL SECONDO TEMPO

Mosley e Pelle si rispondono a suon di schiacciate, Raivio da 3 brucia la retina e costringe Caja alla sospensione (42-47): bravo ancora Pelle a infilare 6 punti consecutivi seguiti da un contropiede di Johnson e dal timeout, stavolta di Ferrari (42-55). La spallata è di quelle toste, anche perché la Openjobmetis stavolta difende “da Serie A” e non soffre di amnesie offensive, anzi: la staffilata di Johnson vale il 46-62 della terza pausa.

Giochi di scacchi in panchina: Caja sceglie il quintetto basso (Eyenga ala forte, Kangur centro), Ferrari spende subito un altro timeout senza però trovare soluzioni immediate per recuperare il gap. Varese tocca il +20 con Kangur ed Eyenga a segno da lontano. Il congolese, su recupero e “alzata” di Johnson schiaccia piovendo dal cielo il 52-74. Poi, con diverse seconde linee in campo, è proprio Nique a regalare un lampo con un’altra inchiodata clamorosa, segnale di fine corsa con un divario fin troppo penalizzante per gli Knights, 60-85.

Pallacanestro Varese 2016 2017

LA BENEFICENZA

La consegna dell’assegno benefico al Ponte del Sorriso

Nell’intervallo è stato consegnato ai responsabili della Fondazione Ponte del Sorriso l’assegno gigante con l’ammontare del ricavato della serata, e cioè l’incasso al botteghino e raddoppiato dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor dell’evento. La cifra raccolta e consegnata a Emanuela Crivellaro, presidente della Onlus varesina, è stata di diecimila euro.

QUI CAJA

Moderata soddisfazione in casa varesina al termine del match. Coach Attilio Caja, in particolare, preme su un tasto: «Mi è piaciuto l’approccio dei ragazzi, che si sono allenati sia ieri sia stamattina ma hanno preso l’impegno con serietà e voglia. Credo che sia questo l’aspetto più importante, anche perché i miei giocatori hanno poi trasformato questo approccio in applicazione difensiva e altri aspetti positivi del gioco». Poi c’è il fattore ex infortunati da sottolineare: «Sia Bulleri sia Anosike stanno meglio ed erano in condizione di scendere in campo. Lo hanno fatto con discreto minutaggio, anche se non ho schierato OD nella ripresa ma, insomma, ho avuto buoni riscontri per il futuro anche sotto questo profilo».