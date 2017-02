La Openjobmetis vuole sbancare Brindisi, ma Anosike è un’incognita

Openjobmetis Varese - Enel Brindisi 91-81 d1ts

Speranza da un lato, apprensione dall’altro: la Openjobmetis che ha preparato la trasferta di Brindisi – si gioca domenica 12 dalle 18,15 – sta a metà strada tra due sentimenti contrastanti al momento della partenza in direzione Salento.

Speranza, prima di tutto, perché la squadra di Caja ha finora raccolto poco, però ha mostrato nelle uscite più recenti di essere in grado di esprimere un basket migliore rispetto al passato e di livello superiore alla posizione di classifica occupata dai biancorossi. Apprensione perché, a oggi, non sappiamo quale potrà essere l’apporto alla causa di un uomo chiave come Oderah Anosike: il pivot ha un fastidio alla schiena che non è nulla di grave ma che gli ha impedito di allenarsi con continuità negli ultimi giorni. Il “re dei rimbalzi”, ex di turno, sarà regolarmente a referto ma è difficile prevedere quale potrà essere il suo impiego, se ridotto a pochi minuti o esteso a oltre metà partita.

Non una buona notizia, considerando la forza e l’atletismo degli avversari, le difficoltà attuali di un altro lungo importante come Kristjan Kangur e una coperta già accorciata sugli esterni dall’assenza annunciata di Massimo Bulleri, altro ex di giornata. «Dalla nostra parte abbiamo la volontà di Anosike, che sta seguendo nei dettagli le terapie mediche e vuole essere protagonista del match – spiega Attilio Caja – Dovremo valutare al momento le sue condizioni e calibrare bene il suo impiego».

Dall’altra parte della barricata, Varese troverà un’Enel che fino a oggi si è mostrata molto altalenante. Brindisi si è infatti qualificata in extremis per le Final Eight di Coppa Italia (affronterà Milano nei quarti), ha fatto molti punti con le squadre di fascia media ma qualche volta è crollata in modo inatteso come accaduto di recente a Trento, dove ha segnato appena 48 punti. Una cosa illogica per una formazione capace di far girare bene l’attacco, guidato da un giocatore elegante ed efficace come M’Baye (19,7 punti di media) e supportato da altri uomini da “doppia cifra” (compreso il grande ex, Phil Goss) come è nelle corde di coach Meo Sacchetti.

La tripla di Kangur, all’andata, che mandò la gara al supplementare.Poi vinse la OJM

«Andiamo a Brindisi convinti di avere alle spalle una settimana di ottimo lavoro, nonostante qualche acciacco – spiega Caja – Siamo sicuramente speranzosi ma dobbiamo anche stare attenti. Se è vero che noi consideriamo possibile una vittoria, allo stesso modo in casa Enel si guarda a questo match come un’occasione per fare punti; il PalaPentassuglia inoltre è una cornice calda, appassionata, nella quale per portare a casa un risultato sarà fondamentale restare “collegati” con la testa dall’inizio alla fine della gara, altrimenti si rischiano scivoloni». Caja teme soprattutto l’impatto offensivo dei biancoblu pugliesi: «Tutto il loro quintetto è composto da giocatori capaci di fare canestro, quindi non possiamo concentrarci su singoli attaccanti: da questo punto di vista sarà una partita per noi molto impegnativa. Poi dovremo fare grande attenzione a rimbalzo: se controlleremo bene i tabelloni avremo possibilità».

Come anticipato nei giorni scorsi, per i residenti in Lombardia non sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso al PalaPentassuglia. Tra Varese e Brindisi, spiegavamo mercoledì, non ci sono mai stati problemi di rilievo, anche se effettivamente – qui dobbiamo correggerci – qualche scaramuccia si è registrata lontano dai campi da gioco. Detto questo, gli ultras varesini in Puglia sarebbero stati in numero ridotto e sono ben noti alle forze dell’ordine, che allo stesso modo conoscono i supporters più caldi del tifo brindisino, perché continuiamo a parlare di numeri esigui, e quindi controllabili. Vietare una trasferta a quattro giorni dal match anche a tifosi “normali” che da tempo hanno acquistato i biglietti aerei è una decisione che – confermiamo la nostra opinione – risulta grottesca e pilatesca.

