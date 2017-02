La parola agli autori del territorio con i “giovedì in biblioteca”

Sala Zappellini, la nuova biblioteca di Busto (inserita in galleria) sala monaco

Prende il via il 16 febbraio e si concluderà a giugno una nuova rassegna di incontri con gli autori in biblioteca che ha la peculiarità di svolgersi nel tardo pomeriggio del giovedì e di presentare opere di scrittori e editori del territorio o che raccontano vicende legate alla città e al varesotto. Sarà la sala Piero Monaco della Biblioteca Roggia ad ospitare gli incontri, tutti in agenda alle 18.30.

A inaugurare la rassegna, voluta dall’assessore Paola Magugliani «per ribadire l’importanza della lettura e offrire ai cittadini ulteriori occasioni di incontro e approfondimento in uno spazio, quello della biblioteca, sempre più accogliente e inclusivo» sarà Mario Alzati, insegnante e autore di pubblicazioni sulla storia locale.

Insieme a Carlo Colombo, collaboratore de La Prealpina, giovedì 16 febbraio alle 18.30, Alzati presenterà il suo romanzo “Il notaio libertino di Olonia”, editore Macchione. Una vicenda appassionante ambientata nel paese di Olonia, che ha come protagonista il notaio Ghiringhelli, libero pensatore e donnaiolo impenitente. Le letture saranno a cura di Oriana Landoni.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

2 marzo: Lorena Amadori presenta “Edoardo Gallazzi: uno storico di Busto e i suoi scritti”

con Marilena Lualdi giornalista da La Provincia di Como

9 marzo: Ernesto Speroni presenta “Cleopatra l’ultima regina” (ed. Kimerik)

con Antonella Rabolini, insegnante ed esperta di storia locale

30 marzo: Stefania Ferrario presenta “Analisi ed evoluzione storica del bustocco con particolare riferimento agli influssi del francese” con Luigi Giavini, storico del territorio

6 aprile: Patrizia Rossetti presenta “Santo mangiare: ricette dai conventi lungo la Via Francigena”, (ed. Macchione)

20 aprile: Aurora Cattinelli presenta “Solo per mezz’ora” (ed. Astragalo) con Alessandra Perotti (direttore editoriale di Edizioni Astragalo)

18 maggio: Carlo Colombo presenta “Tredici sogni per un Villoresi” (ed. Bellavite) con Valerio Villoresi

8 giugno: Sarah Pellizzari Rabolini presenta “Per un’estate” (e-book Piemme, cartaceo ed. Amarganta) con Stefania Visentini, blogger (letture a cura di Fabrizio Bianchi, Viandanti teatranti).