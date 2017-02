La pioggia ha ripulito l’aria, ma non dappertutto

SMOG : RAGAZZA CON MASCHERINA

Come ci si aspettava la pioggia delle ultime ore ha un po’ ripulito l’aria, determinando la diminuzione delle concentrazioni di PM10 in tutta la Lombardia, ma in particolare nelle zone in cui le precipitazioni sono state più intense.

Lo confermano i dati diffusi questa mattina da Arpa Lombardia che fa però dei distinguo.

Se al nord della regione la soglia è stata rispettata, con qualche isolata eccezione (57 µg/m³ a Milano-Senato, 51 µg/m³ a Treviglio e Osio Sotto, 59 µg/m³ a Brescia-Villaggio Sereno), i valori sono risultati ancora sopra al limite di 50 µg/m³ nella parte meridionale della regione – nelle zone del pavese, lodigiano, cremasco e mantovano – dove le precipitazioni sono state più deboli.

Tutte le province sono rientrate dal superamento della seconda soglia, pari a 70 µg/m³, per l’applicazione del Protocollo Aria regionale.

“La prima soglia di 50 µg/m³ è stata superata per il 18° giorno consecutivo in provincia di Cremona, mentre in quella di Lodi i giorni consecutivi sono stati 16 e di Pavia 15. Sotto soglia, tutte le altre province.

Il Servizio Meteorologico dell’Agenzia Arpa prevede per anche oggi tempo perturbato e precipitazioni nella prima parte della giornata, soprattutto nei settori orientali, e condizioni da generalmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Per domenica sono previste precipitazioni più intense e diffuse, soprattutto nella parte meridionale della pianura, e condizioni ancora favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Si possono trovare i dati dettagliati sul sito Qualità dell’aria di Arpa Lombardia che riporta l’indice sullo stato generale dell’aria, la valutazione media della concentrazione comunale – valutata mediante strumenti modellistici – e il dettaglio dei dati misurati dalle stazioni fisse di rilevamento.