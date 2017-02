La plastica rivive anche nei disegni degli alunni delle elementari

Scoprire come si ricicla la plastica e disegnare a modo tuo il processo appena scoperto. E chissà, finire sul calendario del 2018.

Succede a Busto Arsizio dove l’incontro fra una storica azienda del territorio e una scuola elementare ha dato vita a quella che potrebbe diventare una collaborazione molto lunga. (Nella foto il dirigente e le insegnanti alla Laborplast)

E’ fine dicembre 2016 quando la Laborplast – impresa leader nella lavorazione di pvc da materiale riciclato con sede nella zona industriale di Sacconago – si immagina un progetto con le scuole della città. Si era da poco concluso il percorso PmiDay dell’Unione industriali di Varese che aveva portato decine di scuole di tutta la provincia nelle piccole e medie imprese della provincia, Laborplast compresa.

“L’idea – spiega Mattia Pariani, giovane ingegnere che insieme ai cugini rappresenta l’ultima generazione in azienda – era quella di sensibilizzare la comunità locale sul tema del riciclo e in particolare del pvc, il materiale che trattiamo”.

Nasce così la collaborazione con le scuole Tommaseo di Busto Arsizio e in particolare con le elementari. “Abbiamo iniziato con due incontri con il dirigente e le insegnanti – racconta Mattia -. Si sono dimostrati subito molto interessati. Da li abbiamo organizzato una giornata di teoria con gli alunni della terze elementari e poi finalmente la visita in azienda“. La Laborplast ha anche deciso di fare una donazione alla scuola per sostenere le attività dell’istituto.

Ora la palla è passata nella mani, letteralmente, dei giovani studenti: dovranno realizzare un disegno che rappresenti il processo di riciclo della plastica. Tutti i lavori verranno pubblicati sul sito dell’azienda. Con modalità ancora da decidere, verranno poi utilizzati per realizzare il calendario 2018 della Laborplast e, alcuni, saranno esposti allo stand di una importante fiera di settore che si svolgerà a Milano.