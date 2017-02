La posa delle fascine per i persici nel lago Ceresio

La posa delle fascine nel lago per la riproduzione del pesce persico è una mansione che i pescatori conoscono molto bene e ripetono spesso ma che è molto affascinante anche per chi non si intende di pesca.

Una curiosità ripresa anche dal sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino che ha postato un video sulla sua pagina Facebook riprendendo l’attività dei pescatori dell‘Unione pescatori del Ceresio.

Di che cosa si tratta ne avevamo parlato approfonditamente in un articolo realizzato con la cooperativa pescatori di Cazzago Brabbia proprio durante la posa delle fascine nel lago di Varese (leggi qui).