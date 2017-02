La potenza del fuoco dei There Will Be Blood nel loro nuovo video

Foto varie

La potenza del fuoco che si vede nel nuovo video dei There Will Be Blood è forse l’immagine che che meglio rappresenta la forza espressiva di questo gruppo nato nel bustese nel 2009 e che da allora ha macinato centinaia di live in tutta Italia e alcune esperienze importanti all’estero.

Sono Davide, Riccardo e Mattia, tre ragazzi che si sono uniti con l’intento di fare un blues molto energico e che da allora non hanno mai smesso di sperimentare attraverso 3 album e uno spettacolo live che ti entrano nella pelle.

Dell’ultimo album “Horns“, dopo un primo singolo “Undertow”, che parla dell’invincibilità’ dell’acqua, i There Will Be Blood sono tornati con un nuovo video dedicato interamente al fuoco per la canzone “Fire”. A differenza del primo, incentrato tutto sulle immagini della band, questo ha come oggetto quasi esclusivo il fuoco che divora e distrugge.

I ragazzi lo hanno girato, come il precedente, sotto la direzione di Brace Beltempo con il quale c’è ormai un’ottima sintonia. Il brano è un funk-soul che descrive l’incontro del protagonista delle loro canzoni con il demone del fuoco durante la sua discesa negli inferi. È un pezzo pieno di energia dove la tromba, il trombone ed il sassofono esplodono sovrastando gli altri strumenti.

La potenza del fuoco è quella che Davide, Riccardo e Mattia impiegano da anni nel fare musica. Loro non hanno davvero mai smesso di crederci, come conferma Davide, andandosi a cercare le opportunità fino in Norvegia dove hanno trovato il terzo investitore, la Blues For The Red Sun che si occupa della distribuzione in Europa, dopo i propri investimenti personali e quelli della storica etichetta Varesina Ghost Records che li accompagna da sempre.

«Siamo già stati in Norvegia a suonare sullo stesso palco di un festival internazionale dove hanno suonato Iggy Pop e i Gogol Bordello – racconta Davide – ci torneremo quest’anno per alcune date tra Oslo e Tromso. È una bella sensazione e ne siamo felici anche perché in europa l’album sta andando molto bene».

Per vederli a Varese ci sarà da attendere un po’ perché le date chiuse fino ad ora sono tutte fuori provincia, ma per un loro concerto, è assicurato, vale anche la pena di fare qualche chilometro in più. Qui le date.