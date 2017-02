La Pro Patria riprende a correre: vittoria a Ciserano

Varie tigrotti

La rete di SuperMario Santana a inizio ripresa, e quella segnata da Piras poco dopo la mezz’ora, permettono alla Pro Patria di riprendere la corsa dopo il ko di Monza. Da un’altra trasferta, a Ciserano, per i Tigrotti arrivano belle notizie: la squadra di Bonazzi gioca con autorità sul campo dei bergamaschi, rischia poco e guadagna tutto. Il rischio, di fatto, sta tutto nella “coda” della partita, quando cioé i padroni di casa trovano un gol ormai insperato con il nuovo entrato Bondi e mettono qualche brivido agli ospiti: dopo i 4′ di recupero però, i biancoblu intascano il bottino pieno e tornano all’inseguimento di un Monza purtroppo implacabile.

I bustocchi, già nella prima frazione, hanno mostrato la volontà di lasciare il segno ma, un po’ per la pioggia battente e un po’ per un terreno di gioco dalle dimensioni ridotte, hanno rallentato la spinta degli uomini di Bonazzi, pur sostenuti da un maggiore tasso tecnico.

Gherardi, al primo affondo, e Piras ci hanno provato di testa nel quarto d’ora d’avvio, poi di nuovo Gherardi e Disabato hanno provato a insidiare un Bolis che si è disimpegnato senza grosse difficoltà. Con i padroni di casa più attenti a contenere che a spingere, i Tigrotti hanno avuto qualche spazio ma non sono riusciti a sfruttarlo, andando al riposo sullo 0-0.

Un risultato rotto immediatamente dopo il rientro in campo: in meno di 3′ è arrivato infatti il vantaggio ospite. Deviazione di Gherardi da pochi metri, balzo e respinta di Bolis, ribattuta in rete da pochi passi da parte di un Santana implacabile e 0-1 Tigrotto.

Forti del risultato, i biancoblu hanno occupato bene il campo e cercato di chiudere i conti in anticipo con Piras. Bonazzi ha speso piuttosto presto le sue sostituzioni, togliendo anche Arrigoni dopo il cartellino giallo, e ha poi festeggiato per la seconda volta al 34′: botta da fuori di Piras e palla che si infila vicino al palo per lo 0-2.

Partita finita? Nì, perché il Ciserano si è riversato in avanti e a 3′ dallo scadere ha trovato la rete di Bondi, abile a ribattere in rete un assist di Dell’Otto. Proprio quest’ultimo, in mischia, ha fatto rabbrividire poco dopo i Tigrotti che però hanno retto l’urto anche nei 4′ di recupero centrando un successo non scontato e importante.

CISERANO – PRO PATRIA 1-2 (0-0)

Marcatori: Santana (P) al 3′ st; Piras (P) al 34′ st, Bondi (C ) al 42′ st.

Ciserano (4-2-3-1): Bolis; Romeo, Mapelli, Gritti, Seghezzi (Suardi dal 18′ st); Mastrototaro (Bondi dal 35′ st), Cariello; Chimenti, Iori, Maspero (Dell’Otto dal 37′ st), Giangaspero. All. Monza.

Pro Patria (3-5-2): Monzani; Colombo, Zaro, Ferraro; Piras, Pedone, Disabato, Arrigoni (Casiraghi dal 31′ st), Barzaghi (Scanu dal 17′ st); Santana, Gherardi (Cappai dal 13′ st). All. Bonazzi.

Arbitro: Repace di Perugia (Billone e Cubicciotti)

Note. Giornata fredda e piovosa, terreno in condizioni accettabili. Ammoniti: Arrigoni, Barzaghi, Cariello. Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 0′ e 4′.