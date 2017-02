La Pro Patria vuole festeggiare al meglio il compleanno

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Vuole far festa la Pro Patria, non solo per cercare di riprendersi il secondo posto perso dopo il ko di Ciliverghe, ma anche perché in via Ca Bianca c’è da onorare al meglio il 98esimo compleanno societario.

Domenica 26 febbraio (ore 14.30) allo “Speroni” arriverà il Pontisola e per la squadra di mister Bonazzi potrebbe anche esserci l’occasione di rifarsi del pesante 3-0 subito all’andata in terra bergamasca.

Tanti piccoli problemini hanno condizionato la settimana biancoblu. Il capitano Mario Santana e Alex Pedone dovrebbero comunque essere della gara, mentre per Andres Garbini bisognerà valutare con maggiore cautela. Si va verso il forfait per l’esterno mancino Riccardo Barzaghi, che sta cercando di evitare una fastidiosa pubalgia, mentre mancherà sicuramente causa squalifica (due turni) il centrale di difesa Giovanni Zaro. Il modulo per mister Bonazzi dovrebbe essere il 3-5-2, ma potrebbero anche esserci delle sorprese dell’ultimo minuto.

La squadra di Ponte San Pietro arriva da due pareggi nelle ultime due giornate (entrambe casalinghe), ma di fattura opposta: se due settimane fa Ferreira Pinto e compagni hanno costretto allo 0-0 la capolista Monza, settimana scorsa il 2-2 contro la Grumellese non ha soddisfatto appieno. Il mister Giacomo Curioni (uno dei più giovani allenatori della categoria con i suoi 36 anni) dovrebbe comunque confermare il 4-3-3 con l’ex Varese e Atalanta nel tridente d’attacco assieme a Emanuele Romanini e Matteo Capelli.

La diretta di VareseNews è già attiva (LEGGI QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #propatriapontisola e #direttavn via Twitter e Instagram.