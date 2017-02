“La Regione dia un premio speciale a Gigi Riva”

Foto varie

È stata depositata nella mattinata di oggi la mozione per impegnare, nel più breve tempo possibile, sia il Presidente della Giunta regionale Roberto Maroni sia l’assessore allo sport e politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi rispetto al conferimento di un premio speciale a Gigi Riva, leggendario calciatore del Cagliari e della nazionale italiana di calcio, nato a Leggiuno, in provincia di Varese e che in Lombardia ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Primo firmatario il consigliere regionale varesino di Forza Italia Luca Marsico.

«Gigi Riva attraverso la sua straordinaria carriera sportiva e dirigenziale quale dirigente accompagnatore della nazionale azzurra di calcio per oltre vent’anni rappresenta un esempio unico anche per i giovani nel mondo dello sport – dichiara Luca Marsico – sono sicuro che Regione Lombardia saprà omaggiare in modo speciale un campione nato sulle rive del Lago Maggiore e, che tuttora, mantiene uno stretto legame con i luoghi ove ha trascorso gli anni giovanili ed iniziato la sua carriera da calciatore prima dell’ epopea con il Cagliari. Il mio impegno sarà massimo affinché, nel più breve tempo possibile, Gigi possa avere il giusto riconoscimento dalla Regione che gli ha dato i natali 72 anni fa.»