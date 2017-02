La risposta al centrodestra: «La Fondazione ridestina i fondi ad altre associazioni»

Le foto di Malnate

Il centrodestra, tramite un comunicato stampa firmato da Lega Nord, Forza Italia e Lista Pavesi per Malnate, ha chiesto maggiore chiarezza sull’erogazione dei fondi comunali alle associazioni, palesando una disparità di trattamento a favore della Fondazione di Comunità di Malnate.

Il sindaco Samuele Astuti, in risposta al comunicato stampa, spiega: «Da circa 10 anni le amministrazioni di centrosinistra e centrodestra distribuiscono avanzi di bilancio alle associazioni del territorio. Di anno in anno, le basi cambiano. Tutte le associazioni sono per noi importanti, perché sappiamo che lavorano con passione ed energia sul nostro territorio. Da quando è nata la Fondazione di Comunità di Malnate, lo scopo è quello di aiutare le associazioni che lavorano sul nostro territorio. I soldi a loro consegnati ricadono sempre sulle altre associazioni malnatesi. Sono una realtà bipartisan e molto preziosa; tutti lo riconoscono. Ritengo di essere un sindaco molto fortunato perché possiamo contare anche su di loro per aiutare tutte le realtà cittadine; i fondi a loro destinati sono sempre stati usati a cascata per le altre associazioni. Se non siamo capaci di valorizzare le realtà presenti, non saremo sicuramente credibili nelle proposte che facciamo e che portano a progetti concreti come per esempio parchi e borse di studio».

Nel centro del mirino del centrodestra c’è la Fondazione di Comunità, presieduta da Maurizio Ampollini, che ha così risposto: «Questo è un dibattito politico che ci tocca relativamente. C’è un difetto di comunicazione e di conoscenza: la Fondazione non è un’associazione come le altre, ma la nostra finalità è attrarre risorse e creare un effetto moltiplicatore per redistribuirle, che siano provenienti dal Comune o da privati. Vorrei comunque invitare il centrodestra a un incontro. Quando vogliono siamo a disposizione per spiegare loro il nostro lavoro e la nostra realtà».