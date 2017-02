La Sestese prova a fermare la capolista

Le immagini dei dilettanti

Sarà un’altra domenica ricca di emozioni quella che andrà in scena il prossimo 19 febbraio (ore 14.30). In Eccellenza la Sestese proverà a fermare la corsa della capolista, mentre in Promozione sfida tutta neroverde con la Castellanzese che andrà a Castano Primo

ECCELLENZA: La Sestese, reduce da due vittorie in fila, andrà ad Arconate per sfidare la capolista del Girone A. Alle spalle dei gialloblu, il Pavia sarà di scena a Calvairate, mentre il Verbano proverà a dimenticare l’ultimo pesante ko in casa di un Fbc Saronno in buona forma. Il Busto 81 cerca conferme sul difficile campo del Sancolombano, mentre l’Union Cassano proverà a ritrovare il feeling con la vittoria a Lazzate, ospite dell’Ardor. Turno di riposo per il Trezzano, il Fenegrò andrà sul campo del Lomellina, il Vittuone sarà impegnato in casa dell’Accademia Pavese, mentre all’Arena Civica il Brera ospiterà l’Atletico San Giuliano.

CLASSIFICA: Arconatese 48; Pavia 44; Verbano 42; Busto 81 38; Ardor Lazzate 37; Sancolombano 30; Lomellina, Fenegrò 28; Fbc Saronno, Calvairate 27, Union Cassano 26; Accademia Pavese, Trezzano 23; Sestese 21; Brera 18; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 13.

PROMOZIONE: La Castellanzese cercherà un’altra vittoria nel derby neroverde contro la Castanese. Dietro alla capolista il Gavirate proverà a strappare tre punti a Brebbia, la Base 96 invece sarà impegnata a Garbagnate contro il fanalino di coda del Girone A. L’Uboldese vuole confermare l’ottimo momento di forma a Mariano in uno scontro d’alta classifica, mentre la Vergiatese cerca una vittoria ospitando il Tradate. Punti importanti in palio a Morazzone, dove arriverà l’Olimpia, le Besnatese proverà a rinforzare la propria posizione di classifica a Solaro, mentre il Cairate andrà a Lentate cercando punti salvezza.

CLASSIFICA: Castellanzese 55; Gavirate, Base 96; Uboldese 37; Mariano 36; Vergiatese, Olimpia 31; Morazzone 25; Besnatese 24; Lentatese 22; Castanese 21; Universal Solaro 20; Brebbia 18; Cairate, Tradate 15; Garbagnate 14.