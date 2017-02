La Sinistra italiana varesina guarda a Rimini con un obiettivo

cordi sel big

Si è svolto domenica 5 febbraio il congresso provinciale di Sinistra Italiana. Una quarantina i presenti per discutere di un nuovo movimento che si presenterà a livello nazionale i prossimi 17,18 e 19 febbraio a Rimini.

Tra i relatori Rocco Cordì che così riassume il senso della sua idea politica: « La nascita di un partito è di sicuro la fase più delicata, se non addirittura la più importante, della sua esistenza. Per questo deve svilupparsi come un percorso culturale e politico includente e di ampio respiro, che miri a coinvolgere le persone in un’azione collettiva in nome di obiettivi ed ideali comuni. Non si tratta di un prodotto industriale replicabile, ma del frutto di una scelta consapevole di uomini e donne che decidono di impegnarsi per uno scopo comune.

Il referendum costituzionale ha segnato uno spartiacque nella storia politica recente: l’ipotesi leaderistica e verticistica che la riforma costituzionale e la nuova legge elettorale portavano con sé è stata respinta con grande forza dagli elettorali, specialmente dai più giovani, e con essa è stata travolta la possibilità che nasca un “partito della nazione”, unico presunto argine a derive nazionalistiche e demagogiche.

La campagna elettorale ha tuttavia richiesto uno sforzo enorme, drenando energie che non hanno potuto essere dedicate a realizzare una campagna di tesseramento degna di questo nome. A questa difficoltà oggettiva si sono aggiunte scelte “tecniche” molto infelici, come la possibilità di tesserarsi unicamente online e la scelta di rendere una piattaforma elettronica come Commu lo strumento deputato al confronto tra i compagni, trascurando l’organizzazione di iniziative sui territori.

Si sarebbe dovuta prestare anche più attenzione alla creazione di circoli territoriali, da cui sarebbero dovute provenire idee e proposte.

Il problema principale in questi mesi, tuttavia, è stata l’autoreferenzialità di un gruppo dirigente nazionale che rischia di trasformare quello che doveva essere un percorso ampio ed inclusivo in un congresso richiuso su stesso, mirato più a sancire un vincitore nel confronto interno che ad offrire ai compagni ed alle compagne una vera possibilità di discutere l’orientamento politico di Sinistra Italiana.

L’assemblea provinciale di Varese invita quindi la costituenda direzione nazionale a fondare le proprie decisioni su criteri di partecipazione e collegialità.

Quello che serve ora è il rilancio di un percorso politico di più ampio respiro, che non eriga steccati ma che punti a dialogare e a trovare un terreno comune con quanto si muove oggi nel mondo della sinistra in Italia, che non dia vita ad una forza politica striminzita con cui andare a trattare per organizzare l’ennesimo cartello elettorale ma che dia vita ad una forza politica progressista ampia, che si ponga l’obbiettivo di governare il Paese.

Quanto accade all’estero, dalla vittoria di Corbyn e Hamon nelle primarie dei rispettivi partiti, all’entusiasmo con cui i giovani americani hanno accolto il “socialismo democratico” di Bernie Sanders, alla vittoria delle sinistre in Portogallo, ci mostra chiaramente che una forza di sinistra all’altezza dei tempi, che sappia offrire soluzioni all’altezza delle sfide del XXI secolo senza perdere di vista le proprie radici, che ponga con forze il tema della lotta alle diseguaglianza, della parità di genere, della tutela dei beni comuni, del diritto alla sanità ed all’istruzione, che insomma offra un modello di società alternativo al neoliberismo ha finalmente la possibilità di essere giudicata portatrice di una proposta credibile ed in grado di cambiare realmente il mondo in cui viviamo».