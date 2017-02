La storia di uomini Ogm arriva sul palco del San Giovanni Bosco

teatro san giovanni bosco

“Cosa succede se si modifica geneticamente un essere umano?”. Parte da questa domanda lo spettacolo che dal 24 al 26 febbraio animerà il palco del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Sul palco della sala di via Bergamo saliranno Fabrizio Bianchi, Federica Cottini, Giuseppe Manno e Sara Terlizzi con la regia di Enzo Ferrara

Due coppie felici e piene di problemi, come molte, scoprono di aspettare un bambino, come molte. Decidono però di ricorrere ad un’operazione all’avanguardia per modificare i geni dei feti, come nessuno aveva mai fatto prima. L’operazione va a buon fine, ma durante la gravidanza non tutto va per il verso giusto.

Una commedia divertente, tagliente, a tratti scomoda, scritta in modo visionario vent’anni fa, ma mai attuale quanto oggi dove la sperimentazione degli Organismi Geneticamente Modificati è arrivata alla sua fase umana.

