liceo cairoli varese

Gli Studenti della classe terza A del liceo classico «E. Cairoli» di Varese hanno vinto la prima edizione del «Premio Ottavio Missoni» 2016-2017 con il lavoro di ricerca e documentazione “Storia di una pietra” che racconta la storia di Maria Bon, esule istriana.

La Giuria ha così motivato l’assegnazione del premio: «La Giuria apprezza in modo significativo l’originalità, lo spunto narrativo, la scrittura di base del progetto e gli aspetti multimediali dell’elaborato. In particolare le ricerche legate alla stampa di carattere storico e mediatico presentate. Un particolare apprezzamento all’idea di coinvolgere in chiave storica l’esperienza di una protagonista dell’evento, realizzando così un’unione significativa tra la testimonianza e la storia».