La Uyba prova a ripartire con l’impegno in Cev Cup

La Coppa darà una mano alla Unet Yamamay? Dopo le pesanti sconfitte in campionato con Montichiari e Club Italia, il cammino della UYBA prosegue in Europa con l’impegno di domani – mercoledì 8 – alle 20:30 (apertura casse e cancelli ore 19) che vede le “farfalle” opposte alle bielorusse del Michanka Minsk, nella gara di andata degli ottavi di finale di CEV Cup.

Sulla panchina biancorossa tornerà Marco Mencarelli, nonostante la pioggia di critiche piovute sulla sua squadra (da suddividere, naturalmente, con le giocatrici) e nonostante le ipotesi circolate sabato sera, prima alimentate e poi attutite dal presidente Pirola che ha parlato di “giorni di riflessione” ma anche “trattenuto” il coach della prima squadra. Il tecnico ha un contratto lungo con la Futura Volley e fors’anche per questo motivo la società preferisce evitare scossoni, visto che un eventuale esonero non sarebbe a costo zero. E il calendario, con due partite a settimana, è un ulteriore ostacolo a un cambio così pesante a livello di guida tecnica.

Passando al campo, per Mencarelli ci sono comunque buone notizie alla vigilia del match: la UYBA potrebbe infatti schierare in campo, almeno per alcuni minuti, Anthi Vasilantonaki, che da alcuni giorni si sta allenando con le compagne dopo il lungo stop dovuto alla frattura al piede. La greca era già a referto contro il Club Italia e potrebbe tornare ad assaporare qualche scambio di pallavolo “vera” contro le bielorusse.

Il team allenato da coach Hancharou presenta una rosa priva di giocatrici straniere, capace di un gioco d’attacco molto potente, ma forse con qualche punto debole in seconda linea. Minsk dovrebbe presentarsi con Kananovich al palleggio in diagonale con Kavalchuk (opposto d’esperienza e qualità classe 1979), Silantsyeva (1993, 181cm) e Serik (1992, 183cm) in banda, Stoliar e Charnavets (194cm) al centro, Fedarynchyk libero.

La UYBA intanto ha ripreso domenica gli allenamenti e prepara, oltre alla gara di Cev Cup, anche il big-match di sabato sera (11 febbraio) con la Foppapedretti Bergamo, inserito nel quinto Palayamamay Volley Day (prevendite già aperte QUI).

Unet Yamamay Busto Arsizio – Minchanka Minsk

Busto Arsizio: 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 10 Badini, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Minsk: 1 Haniyeva (L), 2 Tsupranava, 3 Stoliar, 4 Kananovich, 5 Tupikina, 7 Fedarynchyk (L), 9 Charnavets, 10 Silantsyeva, 11 Seryk, 12 Kavalchuk, 13 Tsimafeyeva, 14 Dudkina, 16 Prasolava, 17 Karshakevich, 18 Tokar, Makarchyk. All. Hancharou.

Arbitri: Irina Suhhova, Helmut Tschrischnig