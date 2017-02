La Uyba ritrova il sorriso in Cev Cup

foto di Roberto Gernetti

La UYBA torna a sorridere vincendo per 3-0 (25-17, 25-16, 25-17) la partita di andata degli ottavi di finale di CEV Cup contro Minchanka Minsk.

Una vittoria tutto sommato facile, contro un’avversaria con evidenti limiti, soprattutto in ricezione, ma fondamentale per risollevare l’umore in vista della gara di sabato contro la Foppapedretti Bergamo.

Top scorer nella metà campo casalinga è Diouf con 17 punti (50% positivo), seguita da Martinez (16 punti, 56%), mentre dall’altra parte la migliore tra le bielorusse è Silantsyeva con 10 punti al’attivo (37% positivo).

Buona la prova di Busto in battuta, con 8 ace contro i 3 di Minsk mentre a muro le due formazioni hanno segnato rispettivamente 9 e 7 punti.

A fine partita soddisfatto coach Mencarelli che però non vuole parlare subito di riscatto: “Sono soddisfatto della serata e del risultato, ma non lo chiamerei riscatto. Il riscatto dobbiamo costruirlo giorno per giorno, con partite contro avversari più consistenti. Certo, la vittoria netta servirà: contro Plovdiv non era stata così convincente, mentre stasera ci sono tanti aspetti positivi. Voglio essere però realista e il successo va commisurato con le qualità dell’avversario. All’inizio c’era tensione, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo ritrovato il nostro ritmo. Questo è quello che dovremo continuare a fare”.

In chiave CEV Cup, le biancorosse saranno adesso impegnate il 22 febbraio (alle ore 17:30 italiane), sul campo di Minsk per la partita di ritorno, valida per accedere ai quarti di finale.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Martinez e Fiorin in attacco, Pisani e Berti al centro, Witkowska libero.

Il primo set inizia con il 5-1 della UYBA che costringe coach Hancharou a fermare il gioco. Le ragazze di Mencarelli sbagliano poco e corrono a +7 (19-12); chiude Martinez 25-17.

Anche nel secondo parziale le padrone di casa partono forte (8-3) tenendo in mano le redini della partita. Si va al time out tecnico sul 16-9 e al rientro in campo la situazione si mantiene la stessa. Chiude il set Diouf con un ace (25-16).

Nel terzo set è Minsk a partire in vantaggio (0-2) con la UYBA costretta a rincorrere (4-6) fino al recupero ad opera di Fiorin e Martinez (12-10). Il set si mantiene in equilibrio fino al 16-16, poi la UYBA ingrana la marcia e riprende le redini del gioco, chiudendo 25-17.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Minchanka Minsk 3-0 (25-17, 25-16, 25-17)

Unet Yamamay Busto Arsizio: Signorile 1, Cialfi ne, Spirito ne, Fiorin 7, Witkowska (L), Martinez 16, Diouf 17, Moneta 1, Berti 5, Negretti ne, Pisani 10, Badini ne, Vasilantonaki ne.

Minchanka Minsk: Haniyeva (L), Tsupranava, Stoliar 5, Kananovich 2, Tupikina ne, Fedarynchyk (L), Charnavets 5, Silantsyeva 10, Seryk 5, Kavalchuk 5, Hryshkevich 4, Dudkina 1.

Arbitri: Irina Suhhova, Helmut Tschrischnig

Note. Busto: battute sbagliate 8, ace 8, Muri 9. Minsk: battute sbagliate 7, ace 3, muri 7. Durata set: 24’ 22’ 24’. Spettatori: 842.