L’acqua di Caronno Pertusella alla base della “birra di strada”

«Io, di formazione, sono un chimico e prima di decidere dove installare il nostro impianto ho fatto una ricerca meticolosa in diverse località» racconta Stefano Simonelli, il birraio di “Vetra”, l’ultimo birrificio artigianale in ordine di tempo nato sul territorio della provincia di Varese. «A Caronno Pertusella ho trovato l’acqua con le caratteristiche ideali per produrre birra. Una volta che abbiamo avuto in mano i risultati delle analisi, non abbiamo avuto dubbi».