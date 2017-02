Ladies, l’emozione fotografata nella mostra di Cécile Decorniquet

Venerdì 24 febbraio 2017 per la rassegna Filosofarti è stata inaugurata la mostra fotografica “Ladies” di Cécile Decorniquet, in collaborazione con l’AFI, l’Archivio Fotografico Italiano.

Il presidente dell’AFI Claudio Argentiero ha presentato l‘interessante mostra, accolta allo spazio “96 metri cubi d’arte” in un gioco di specchi che invitano a guardarsi dentro, stimolando la sensibilità e la riflessione ad andare oltre all’apparenza.

È proprio l’aspetto emotivo e riflessivo il nodo focale di questa mostra, fatta di sguardi intensi di bambine-adulte, cresciute troppo presto o magari private della leggerezza della propria infanzia. Cécile Decorniquet mette in correlazione l’età adulta con il mondo dell’infanzia, in una scoperta ed esplorazione continua di un’età tanto complessa quanto fantastica. L’abilità dell’artista è la coniugazione dell’aspetto emotivo con la tecnica fotografica; gli sguardi intensi catturati dai suoi scatti sembrano bucare l’obiettivo in una eleganza e bellezza estetica senza precedenti. Inoltre l’accuratezza dei dettagli, la stampa su carta vellutata, la luce, la scelta dei soggetti sembra rifarsi alla pittura fiamminga, scontrandosi con la durezza della realtà.

Cécile Decorniquet è un’artista francese, fotografa dall’età di quindici anni, si è laureata alla Scuola di Fotografia Gobelin di Parigi; per appassionati di fotografia, interessante da visitare il sito personale e la pagina facebook dell’artista.

Una mostra profonda ed elegante assolutamente da scoprire al 96 metri cubi d’arte presso Il Corniciaio in via Parini, 8 a Gallarate, orari dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Questo articolo rientra nel progetto del Social Team di [OC] Officina Contemporanea, la rete per la cultura a Gallarate.

Simona Livrieri