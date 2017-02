L’Airc e le arance della salute:”Grazie a volontari e cittadini”

Arance Airc

Quattro angoli della città, più di trenta volontari impegnati e centinaia di chili di arance acquistate dai legnanesi per sostenere la ricerca contro il cancro. È più che positivo il bilancio della sezione di Legnano dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che sabato 28 gennaio ha portato in città l’iniziativa nazionale “Le arance della salute”.

Una modalità per sostenere concretamente gli studi dedicati a prevenire, contrastare e curare i tumori, ma anche una possibilità di promuovere alimentazione e vita sana: questi gli obiettivi di “Le arance della salute”, che ha visto protagoniste 2700 piazze italiane, oltre a quelle di Legnano, dove si è svolta la manifestazione.

Quasi una tonnellata di arance, suddivisa in 336 sacchetti, è stata portata a casa dai legnanesi che hanno affollato, fin dalle prime ore del mattino, i banchetti Airc situati in piazza San Magno, via Venegoni, via Novara, via Jucker.

Come responsabile cittadina dell’associazione Monica Berna Nasca ha voluto ringraziare i legnanesi per la loro generosità e i volontari che, come sempre, hanno reso possibile l’iniziativa. L’Airc dà appuntamento ai legnanesi per la Festa della mamma con le tradizionali azalee.