L’alimentazione nella corsa, una serata ricordando Enrico Arcelli

Corsa

Importante appuntamento per tutti gli sportivi e in particolare per gli appassionati di corsa.

Venerdì 3 febbraio alle 20.45 a Gavirate, in via Ambrosis, l’Unione sportiva atletica Gavirate e Varese Track Club con la collaborazione della Federazione italiana di atletica leggera, organizzano una serata dedicata al professor Enrico Arcelli, il luminare varesino della preparazione atletica, scomparso nell’estate del 2015.

All’incontro interverranno il dottor Luca Mondazzi, specialista in scienza dell’alimentazione con una relazione sul tema “Applicazione della biologia molecolare alla nutrizione nello sport: inizio di una nuova era?” e la dottoressa Serena Martegani, specialista di medicina dello sport che interverrà su “L’alimentazione in atlete mezzofondiste: l’esperienza con il college dell’Insubria di Varese”.

Il dottor Stefano Righetti, cardiologo dell’ospedale San Gerardo di Monza, centrerà il suo intervento sulla prevenzione del rischio di infortuni nella corsa, mentre la dottoressa Elena Casiraghi, specialista in alimentazione dello sport spiegherà come attuare una dieta antinfiammatoria.

Per i partecipanti alla serata ci sarà inoltre la possibilità di eseguire il test AA/EPA, che svela l‘indice di infiammazione latente.