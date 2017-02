L’ambasciata del Canada in Italia sostiene il Varese Pride

Il Varese Pride 2017 ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata del Canada in Italia: ad annunciarlo è stato Arcigay Varese, l’associazione che ha organizzato il primo pride varesino nel 2016.

«Non possiamo che essere felici e orgogliosi di questo patrocinio dell’Ambasciata del canada in Italia – ha commentato Giovanni Boschini, Presidente di Arcigay Varese – Il Canada si batte ogni giorno per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI, con il Primo Ministro Justin Trudeau che marcia personalmente al Pride brandendo la bandiera arcobaleno e sempre in prima fila per abbattere le discriminazioni».

L’evento ha già ricevuto il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano e del Consolato dei Paesi Bassi in Italia, oltre alla collaborazione del Comune di Varese.

CROWFUNDING PER IL VARESE PRIDE: GIA’ RAGGIUNTO IL 40%

L’evento è in fase di finanziamento con un crowdfunding (raggiungibile all’indirizzo https://buonacausa.org/cause/varesepride2017) che in poche settimane ha già raggiunto il 43% della somma totale e il cui resoconto sarà disponibile nella sezione Trasparenza del sito arcigayvarese.it e varesepride.

MANCA ANCORA L’OK PER IL NUOVO PERCORSO

Gli organizzatori però non hanno ancora ricevuto l’ok per quanto riguarda il nuovo percorso proposto, nonostante la richiesta sia stata presentata più di tre mesi fa: una situazione che preoccupa gli organizzatori, a causa degli spiacevoli cambiamenti dell’ultimo minuto subiti l’anno scorso.

«Viste le difficoltà dell’anno scorso non possiamo che auspicare che questo rallentamento sia dovuto a motivi meramente burocratici: speriamo di non avere altre sorprese all’ultimo minuto, come spostamenti in parcheggi chiusi e deviazioni dal centro, e che al Pride sia assicurato un equo trattamento al pari di quanto avviene per altri eventi di questa portata in città».