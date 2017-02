L’arrivo delle reliquie di Bernadette, la santa di Lourdes

Le reliquie di Santa Bernadette

È passato oltre un secolo e mezzo da quel’11 febbraio 1858 quando una ragazza giovanissima e cagionevole di salute, Bernadette Soubirous vide per la prima volta quella “signora vestita di bianco”, che tutto il mondo cristiano ha conosciuto poi come la Nostra Signora di Lourdes.

E oggi come allora il fascino mistico di questa figura rivive tra i fedeli che hanno sfidato la sera di una giornata un po’ triste e di fine inverno per cercare di soddisfare il bisogno di fede, speranza o semplicemente di curiosità.

Le campane, come previsto, si sono avvertite alle 17.30: l’urna già in chiesa: la reliquia è giunta in paese già dal mattino e custodita in un salone della parrocchia, poi verso le 16.30 è stata portata in chiesa prima dell’arrivo dei fedeli.

La reliquia è stata deposta in un angolo del presbiterio dove è raffigurata la grotta di Lourdes con la Vergine, a poca distanza una foto di Bernadette, illuminata dalle candele dei devoti, già fitte prima dell’inizio della cerimonia.

Sono state distribuite dei ceri per la cerimonia del Rosario e il parroco don Gianluigi Bollini ha ricordato ad una chiesa piena l’importanza di questo pellegrinaggio, prima tappa italiana che si concluderà nel nostro Paese il prossimo 7 maggio.

La chiesa rimarrà aperta fino alle 19.30 e domani sera, mercoledì delle Ceneri, sino alla mezzanotte grazie al lavoro dei volontari che permetteranno ai fedeli di tutta la valle di pregare anche in serata al termine di un’intensa giornata.

Giovedì, nel pomeriggio, la messa con gli ammalati – di cui la santa è protettrice – e poi alle 17.30 la reliquia di Bernadette ripartirà, per proseguire il viaggio.

